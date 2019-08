Contrabbando: sequestrati 20 mila euro in sigarette

Condividi

Ammonta a quasi 100 chili il quantitativo di sigarette di contrabbando sequestrato a Mestre dalla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza.

Nel corso di un servizio notturno di controllo economico del territorio, una pattuglia di “baschi verdi” ha notato un soggetto che si aggirava in bicicletta, con fare sospetto ed una busta di carta in mano, per una delle strade principali della città.Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 5 stecche di sigarette, tutte prive del sigillo del monopolio di Stato.

Con la collaborazione della pattuglia in “servizio 117” della Compagnia di Mirano, i baschi verdi hanno quindi perquisito l’abitazione del cittadino di nazionalità moldava, a seguito della quale, nella camera da letto, hanno rinvenuto 7 cartoni contenenti ciascuno 50 stecche di sigarette di contrabbando e, all’interno dei cassetti di un armadio, altre 113 stecche, per un peso complessivo di quasi 100 chilogrammi.

Se si attribuisse alle 468 stecche il prezzo praticato presso le rivendite di generi di monopolio, il relativo valore commerciale ammonterebbe a oltre 20000 euro. Al termine delle operazioni, le sigarette sono state sequestrate e il soggetto è stato denunciato per contrabbando alla Procura della Repubblica di Venezia.