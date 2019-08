Controlli dei carabinieri sulle strade vicentine: ubriachi e drogati al volante

Condividi

Linkedin email

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Longare, nel fine settimana appena trascorso, durante i consueti servizi finalizzati a contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” che hanno riguardato il capoluogo ed i comuni dell’hinterland, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un 49enne residente a Brendola sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 3.02 g/l, mentre alla Prefettura di Vicenza sono stati segnalati un 26enne di nazionalità nigeriana residente in provincia di Bergamo ed un 39enne residente a Vicenza, trovati in possesso, rispettivamente, di 2 grammi marijuana e una dose di cocaina detenuta per consumo personale.