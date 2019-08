Verona Antiquaria: mercato del collezionismo e del vintage

Condividi

Oggetti d’antiquariato, del collezionismo e del modernariato e soprattutto del mondo vintage, diventano per un’intera giornata i veri protagonisti in uno dei quartieri simbolo di Verona, San Zeno, richiamando migliaia di persone nella piazza della famosa basilica e nelle vie limitrofe.

Sono tanti i curiosi che si aggirano tra le bancarelle in cerca di oggetti di un tempo, ricchi di storia, scovati e conservati con passione dai più di 200 commercianti e hobbisti presenti in piazza. Numerosi anche i gruppi di turisti, soprattutto stranieri, che rimangono incantati di fronte al fascino del passato e alla varietà della merce proposta: libri, cd, vinili, mobili e oggetti in legno, tappeti, orologi, abiti, gioielli, vecchi giocattoli, ceramiche e arredo per la casa, opere d’arte e molto altro.

Da anni Verona Antiquaria è un appuntamento che si ripete la prima domenica di ogni mese e che riesce ad animare e tenere vivo il quartiere di San Zeno con musica live, spettacoli, artisti di strada, attività per i più piccoli, regalando un’atmosfera magica che ricorda mercati ed eventi internazionali.

Quella di settembre sarà un’edizione davvero ricca e non mancherà anche uno spettacolo di danza imperdibile. Alle 12, in piazza San Zeno, il Maestro Cristiano Fo ed alcuni allievi della scuola Fo’s Tango presentano il Tango argentino con esibizioni di Tango tradizionale Callejero. La scuola Fo’s Tango propone corsi a tutti i livelli presso la sala Teatro San Giacomo in via Lussino 2 a Verona, una didattica professionale tramanda gli insegnamenti dei grandi maestri del Barrio de Villa Urquiza, il quartiere di Buenos Aires che più ha influito la storia e l’evoluzione del Tango dai primi anni del ‘900 ad oggi, riconosciuta come patrimonio dell’umanità Unesco.

Anche questa domenica ci sarà lo spazio dedicato ai GIOCHI DA TAVOLO. In Piazza Pozza, infatti, la cooperativa sociale Lanza del Vasto sarà presente per far scoprire a grandi e piccoli giochi da tavolo, di carte e strategia di oggi e di ieri. Nell’area apposita tavoli e sedie potranno ospitare tutti coloro che vorranno cimentarsi nei vari giochi accompagnati dalla guida di un esperto.

Come di consueto non mancherà l’intrattenimento musicale. Dalle 11.00 in Piazza Corrubbio l’esibizione live delle Cat Shades, una band tutta al femminile che propone cover pop internazionali rivisitate in chiave folk e country sempre accompagnate da un feel-rouge di eleganza e semplicità.

Verona Antiquaria è organizzata da Retròbottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

