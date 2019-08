Farmaci: J&J ‘responsabile crisi oppioidi’, deve pagare 572 mln

Condividi

Roma, 27 ago. (AdnKronos Salute) – Un giudice dell’Oklahoma ha ritenuto la Johnson&Johnson responsabile per lo sviluppo della crisi degli oppioidi nello Stato e ha condannato l’azienda a pagare 572 milioni di dollari. Thad Balkman, giudice distrettuale della Cleveland County, ha ritenuto il colosso responsabile per la diffusione incontrollata di oppiodi a partire dalla fine degli anni ’90.

Secondo le cifre citate dal Washington Post, negli Usa oltre 400.000 persone sono morte per overdose da antidolorifici, eroina e fentanyl illegale. “La crisi degli oppiacei ha devastato lo stato dell’Oklahoma e deve essere immediatamente stroncata”, ha detto Balkman. “Ritengo che le azioni degli imputati abbiano causato danni, e quei danni sono tra quelli riconosciuti” dalla legge statale “perché tali azioni provocavano nocumento, lesioni o mettevano in pericolo il benessere, il riposo, la salute o la sicurezza dei cittadini dell’Oklahoma”.