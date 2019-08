Scontro furgone camion sulla Romea: un ferito gravissimo e strada chiusa

Condividi

Alle 15 e 40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Romea SS 309 al km 87 nei pressi dello svincolo per Chioggia per un incidente stradale tra un camion e un furgone. Ferito l’autista del mezzo più leggero.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista del furgone, che è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere stabilizzato e poi essere trasportato in ospedale.

La strada Romea è rimasta completamente bloccata anche per il camion postosi di traverso rispetto ai due sensi di marcia. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso ancora in corso.