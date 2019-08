Ladri di birra alla sagra di Marola: colti con le mani… sul fusto

Condividi

I carabinieri della Stazione di Longare, oggi, martedì, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, L.B 20enne domiciliato a Monticello Conte Otto e R.P 19enne residente a Torri di Quartesolo.

Ladri di birra

La richiesta di intervento al 112 è giunta verso le ore 06.00 circa da parte di un addetto alla vigilanza, che in quel momento si trovava all’interno dell’area in questi giorni utilizzata per la Festa della Birra e delle Bruschette, in corso a Marola di Torri di Quartesolo, il quale aveva sorpreso due persone nell’atto di spillare della birra oltre ad aver sottratto delle bottiglie e lattine di birra del valore quantificato di circa 30 euro. I militari dell’Arma, al loro arrivo, recuperata e restituita la refurtiva agli organizzatori della manifestazione, procedevano alla perquisizione di entrambi i fermati che permetteva di rinvenire nella disponibilità di R.P due taglierini professionali, un seghetto e due bulloni. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro ed i due giovani, al termine delle formalità di rito, rimessi in libertà.