Morta a 42 anni Gaia Francesca Folco: aveva perso 38 milioni nel crac popolari

Dopo 16 mesi di agonia, si è spenta in una clinica di Lugano Gaia Francesca Folco, l’ereditiera di Giancarlo Folco: aveva appena 42 anni. La donna aveva ingerito per errore della soda caustica e non sono serviti i numerosi interventi effettuati in diversi ospedali e cliniche a salvare la vita. Lascia un bimbo di quasi due anni.

Folco era stata suo malgrado protagonista delle cronache sul crac BPVi e Veneto Banca perché aveva perso un patrimonio di 38 milioni di euro, nonostante, nel 2013 avesse chiesto più volte alla presidenza berica, ora imputata nel maxi processo, di vendere le sue 364mila azioni. Vendita che non è mai avvenuta, anzi: era stata aggiunta un’apertura di credito per 60 milioni. Stessa sorte per le azioni di Vento Banca.

La combattiva Folco, parte civile nel processo, assistita da Cesare Dal Maso, era riuscita ad ottenere un sequestro conservativo di 11 milioni di euro. Il tragico incidente ha posto fine alla sua battaglia.