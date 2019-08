M5S, il sondaggio: Conte sbaraglia Di Maio e Di Battista

Condividi

Giuseppe Conte è una risorsa per la leadership del M5s. Mentre il Conte bis vacilla tra veti e contrapposizioni, il premier uscente – come ha rilevato un sondaggio della Gpf – raccoglie invece consensi come guida per il movimento. Il premier uscente sarebbe infatti, secondo quanto è emerso dalla ricercacondotta da Roberto Baldassari, un’opzione più che credibile nel dualismo Di Maio-Di Battista che, come spiega il presidente della Gpf, “si mangiano consensi l’un l’altro, in una lotta ‘fratricida'”.

I numeri

Nel rispondere alla domanda su chi possa essere il leader del Movimento, la vittoria di Conte è schiacciante: l’ex premier raccoglie il 67,4% dei consensi, Luigi Di Maio il 14,3% e Alessandro Di Battista il 13,9%. La rilevazione (effettuata tra il 24 e il 26 agosto), indaga anche sulla figura che a parere degli italiani sarebbe più adatta a guidare il governo. Tra il politico di professione e l’esponente della società civile, è il secondo a prevalere con il 44% dei consensi, rispetto al 32% del primo. Il 19% degli interpellati non lo ritiene invece un aspetto risolutivo e si colloca nella casella degli indifferenti.

Partiti

A confermare la fluidità del voto e il fatto che ormai l’appartenenza politica non è più il solo e unico criterio di scelta, la ricerca mette in luce che il 40,2% si riconosce in un partito presente in Parlamento, il 39,4% non si riconosce in un partito o un leader e il 19,3% si riconosce infine solo nella figura del leader.