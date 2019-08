Cgil, Landini a Vicenza: ecco quando

Condividi

Il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini (in foto) sarà a Vicenza nella giornata del 3 settembre prossimo, con un fitto programma di appuntamenti. Alle ore 11 sarà a Marostica per l’ inaugurazione della nuova sede della CGIL territoriale in via Roma, 59;

Alle ore 14.45 a Creazzo (Vicenza), al Golf Hotel, via Carpaneda 5A, Attivo provinciale delle delegate e dei delegati della CGIL di Vicenza sulla situazione sindacale e politica del nostro paese e sul prossimo autunno;ore 18.45 Vicenza, visita sede FISAC in centro a Vicenza, Corso Palladio, 114, con focus sul tema dei contratti pirata, in particolare nel settore delle assicurazioni. Infine alle ore 21.15 sarà a Vicenza al Festival Fornaci Rosse, Parco delle Fornaci, via C. Farini, intervista sul palco al Segr. Gen. della CGIL. (t.d.b.)