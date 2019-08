Consultazioni, Conte convocato al Quirinale

Condividi

Linkedin email

Secondo giro di consultazioni per dare un nuovo governo al Paese dopo la crisi innestata da Matteo Salvini. Alle 10 al Colle è salita la delegazione del Gruppo Autonomie del Senato, che si è detta favorevole a un esecutivo giallo-rosso, come, poco dopo, quella di LEU. Contraria la posizione di Fratelli d’Italia, che ha chiesto di andare al voto.

Gli aggiornamenti

20.10: Il segretario della Presidenza della Repubblica ha annunciato la convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, domani, giovedì, alle 9 e 30

19.14 “Oggi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che il M5S non si sottrarrà alle proprie responsabilità”.

Così, in sintesi, il capo politico 5 Stelle Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Quirinale, che si è anche “scusato” con gli italiani per “l’agosto di incertezza” .

18:11 Salvini è rimasto solo 20 minuti con il Presidente: «Un governo voluto dall’Europa, che non ci avrebbe mai permesso la flat task. Dal Pd mi aspetto di tutto. A Mattarella ho detto che la minoranza è al parlamento e nel Paese. Il PD ha perso tutte le elezioni avvenute in questi ultimi mesi. Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni. Chi ha para del voto non può scappare all’infinito. L’unico collante tra Pd e 5 Stelle è l’odio verso la Lega e stanno già litigando anche al loro interno. Noi siamo compatti e chiediamo di avere dagli italiani il mandato per governare».

17.33 Un Berlusconi molto stanco dichiara di voler andare al voto perché “un governo Pd-5 Stelle non può far avere al Paese la svolta liberale e liberista di cui ha bisogno. E’ un governo frutto di una manovra di palazzo sbagliata e debole”. Schiaffo anche a Salvini: “No a ingenuità sovraniste; il nostro centro destra è europeo, liberale, cristiano”.

16.58 La delegazione di Forza Italia è arrivata al Quirinale

16:23: Il Pd ha accettato la proposta del Movimento 5 Stelle sul nome del nuovo premier, cioè Conte. E’ inoltra stata definita una prima bozza di linee di governo da presentare al Presidente. Il nodo, a questo punto, sono i vicepremier. Infatti Zingaretti ha sottolineato: «Nessuna staffetta o testimone da consegnare ma nuova sfida»

16.18: Fonti vicino ai 5 Stelle, parlano di un Di Maio molto determinato a mantenere un proprio ruolo di governo, anche con il voto sulla piattaforma Rousseau

15.40 La delegazione del Pd è arrivata a palazzo Chigi