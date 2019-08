Condividi

Ancora un morto per overdose in Veneto. Il decesso, il ventiseiesimo in Veneto da gennaio, è avvenuto in un appartamento a Vicenza: la vittima è un 36enne della città. A dare l’allarme sarebbe stata un’amica che ha trovato l’uomo, senza vita, nel suo appartamento a San Bartolo.

Impossibile, in questo momento, sapere se si sia trattato dell’ennesimo caso di overdose causata dall”eroina gialla“, molto più potente, e quindi letale, di quella normalmente nelle piazze.