Fiera del Soco, il programma

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione della Fiera del Soco a “Grisignano di Zocco” (Vicenza). Dal 6 al 12 settembre torna la più antica e popolare Fiera del Veneto: shopping, curiosità, enogastronomia, spettacoli ed eventi gratuiti per tutti.

Programma

VENERDÍ 6 SETTEMBRE 2019

Ore 18.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazza degli Artisti”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa : Apertura zona foodtruck e mercato

Apertura Agri-GRISIGNANO presso Area SO…Country

ore 18.00

Nuova Area Villa: diretta radiofonica con gli speaker di Radio Vicenza

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione maggiolini provenienti da Austria e Germania a cura del club Maggiolini Bassanesi

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 20.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Arriva un cucciolo in famiglia”. A cura dell’educatore, vengono spiegati i primi metodi di comportamento per gestire il cucciolo appena arrivato.

Ore 20.45

Piazza degli Artisti: “Eccellenze Grisignanesi”, premiazione dei concittadini che si sono contraddistinti nell’ultimo anno nell’ambito professionale, sociale e associativo

Ore 21.00

Area SO…COuntry

Spettacolo equestre “Soccoli Sotto le Stelle”, uno show con musica e coreografie che incanta grandi e piccini

ore 21.00

Nuova Area Villa: “SCHIUMA PARTY” tour estivo Let’Swag con DJ Tilo, spettacolo discoteca, reggaeton, trap e dance

Ore 21.30

Piazza degli Artisti: “Soco Moda – Walking together”, sfilata di moda a cura del gruppo commercianti di Grisignano di Zocco in collaborazione con negozi ed attività del Distretto “Le statali dello Street Commerce”

Ore 22.30

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Magika

Ore 8.00

Apertura del “Mercato Agricolo”

Apertura del “Luna Park”

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti, Antichi mestieri “La casa rurale” a cura del gruppo folkloristico “Gli amanti delle origine contadine”

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Apertura Agri-GRISIGNANO presso Area SO…COuntry

Ore 09.00

Inizio “SOCO TOONS” con i personaggi dei cartoni animati più famosi

Ore 09.00

Luna Park: “Festa del Bambino” fino alle 16.00 le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

ore 13.00

Area Oro

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Ore 14.00

Apertura Piazza degli Artisti

Ore 15.00

Area SO…COuntry zona Cinofila: giochi di relazione con il proprio cane, il centro educativo propone ai proprietari un nuovo modo per divertirsi con i propri amici pelosi.

Ore 16.00

Area SO…COuntry: INAUGURAZIONE UFFICIALE dell’Antica Fiera del Soco 2019 con le autorità (in caso di maltempo, l’inaugurazione si svolgerà all’interno della Mostra Espositiva presso il palco Soco Theatre)

Ore 16.30

Area Oro Sud Tesinella

Accensione “fuochi” della finale nazionale contest di bbq «WEBER CUP 2019»

Ore 17.00

Area SO…COuntry: Maneggi in campo

Ore 18.00

Area Oro Sud Tesinella

“SOCO TOONS”. Tutti i personaggi insieme per le foto con la presenza delle mascotte dei cartoni animati più famosi

ore 18.00

Nuova Area Villa: diretta radiofonica con gli speaker di Radio Vicenza

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione Auto Tunning a cura del Moicani club Vicenza

Ore 18.30

Area SO…COuntry: Spettacolo di Falconeria

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella

Taglio del nastro 36 ª Mostra Espositiva

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 19.30

Chiusura Soco Toon con la parata lungo le vie della Fiera dei personaggi di Guerre Stellari a cura di Rovigo Imperial and Rebel Garrison e in collaborazione con Jtk Lab di Camisano Vicentino

Ore 19.30

Area SO…COuntry zona Cinofila: Aperidog. Presentazione del centro educativo Falcor con pizzette-aperitivo e tanto altro

Ore 20.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Premiazioni della finale nazionale contest di bbq «WEBER CUP 2019»

Ore 20.30

Area SO…COuntry:

Spettacolo equestre “Soccoli sotto le stelle”

Ore 21.00

Piazza degli Artisti: ore 21,00 si esibiranno in una performance di danza e musica dal vivo, dal titolo “CROMONIMIA “ la compagnia di danza contemporanea “Kiasma” di Marina Ambroso con il musicisti Thomas Sturaro e Mirco Zilio

Inoltre sempre in Piazza degli Artisti saranno ospiti i favolosi ragazzi del gruppo folcloristico dei “Murga” di Padova, mentre nel pomeriggio laboratorio per bambini “Dipingi con noi”

ore 21.00

Nuova Area Villa: Herman Medrano concerto Rap e Cabaret

ore 22.30

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Freak

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

Ore 8.00

Apertura del “Mercato Agricolo”

Apertura del “Luna Park”

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti, Antichi mestieri “La casa rurale” a cura del gruppo folkloristico “Gli amanti delle origine contadine”

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Apertura Agri-GRISIGNANO presso Area SO…COuntry

Ore 08.30

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Passeggiata a 6 zampe”, passeggiata organizzata con i vostri cagnolini per le vie della fiera. Partenza ore 9:00

Ore 9.00

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura “Piazza degli Artisti”

Ore 12.00

Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 15.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Perché il mio cane tira a guinzaglio”. Insegnamento dei metodi di comunicazione tra proprietario e cane

Ore 15.00

Municipio Grisignano di Zocco: partenza ufficiale di “Le Storiche al Soco – Sulle orme della mille miglia”

ore 16.00

Nuova Area Villa: diretta radiofonica con gli speaker di Radio Vicenza

ore 16.00

Nuova Area Villa: Esibizione di Sport e Danza a cura del A.S.D. circolo sportivo NIKOS di Grisignano di Zocco

Ore 17.30

Area SO…COntry: Spettacolo di falconeria

Ore 18.00

Area SO…COuntry: Spettacolo equestre “Soccoli sotto le stelle”

ore 18.00 presso Soco Theater

Presentazione del progetto St. Art con l’intervista ai due artisti Alessio Bolognesi e Delio Rodriguez che durante la fiera realizzeranno i murales nel comune di Grisignano di Zocco. Interverrà la provincia di Vicenza

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

ore 19.30

Nuova Area Villa: Arrivo delle “Storiche al Soco – Sulle Orme della Mille Miglia” esposizione auto d’epoca con abbinamento di modelle, a cura di Astego Motori D’epoca

Ore 20.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Esibizione scuola di Danza Anthea coreografie di danze caraibiche, Latin Dance, Hip Hop

Ore 20.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Socializzazione”, incontro aperto a tutti i proprietari accompagnati dai loro fedeli amici pelosi

Ore 20.00

Piazza degli Artisti: Performance “Rifletto” dell’attrice Anna Fiorina Garofalo con la partecipazione degli allievi di Share Academy di Caldogno

Ore 21.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: 3°“Festival Latin Show”. Rassegna di danze caraibiche delle scuole del veneto

ore 21.00

Nuova Area Villa: Miss Fiera del Soco 2019 concorso di bellezza ed eleganza con la conduzione di Matteo Sandri

Ore 22.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: SO…Comienza la fiesta. Serata di balli caraibici con Orchestra Esquina Caliente, Percussion Live e Mi Havana Dj

A seguire: Ospiti direttamente da Valencia i Campioni del mondo di Salsa e Bachata Luis Y Alba. Triplo spettacolo internazionale con l’accademia Olorun Dance Academy direttamente da Brescia e poi tutti in pista, si balla con la musica dal vivo dell’orchestra Esquina Caliente e con Mi Havana Dj.

LUNEDÍ 9 SETTEMBRE 2019

Ore 6.00

Area SO…COuntry:

ANTICA FIERA FRANCA DEL BESTIAME

Ore 8.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande Mercato all’Aperto

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Apertura Agri-GRISIGNANO presso Area SO…COuntry

Ore 8.00

Santa Messa celebrata presso la caratteristica “Ciesetta del Soco”

Si ripeterà alle ore 9.00 e alle ore 10.00

Ore 9.00

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Ore 9.00

Partenza Trekking a cavallo presso Yama Ranch a Montegaldella

Ore 9.00

Area SO…COuntry: Giro Pony organizzato dall’Agriscuderia il Moraro asd

Ore 9.30

Area SO…COuntry: in Baita Alpini “Piccoli Detective della spesa”. Etichette e stagionalità non avranno più segreti per i futuri tutor della spesa! Accoglienza dei partecipanti dalle ore 9.00 organizzato da Coldiretti – Donne Impresa Vicenza

Ore 10.00

Area SO…Country: in Baita Alpini “Piccoli cuochi crescono”: laboratorio di cucina creativa con Il Mondo di Bu organizzato da Coldiretti – Donne Impresa Vicenza

Ore 11.00

Area SO…Country: in Baita Alpini “Merendiamo!” con Il Mondo di Bu organizzato da Coldiretti – Donne Impresa Vicenza

Ore 11.30

Area SO…COuntry: in Baita Alpini Premiazioni del concorso “Disegna il luni del soco” con premi e gadget per i partecipanti al concorso

Ore 12.00

Area SO…COuntry: arrivo del Trekking a cavallo

Ore 12.00

Area SO…Country: “Agri-aperitivo” a cura di Coldiretti / zona di Vicenza- Camisano e delle aziende Campagna Amica partecipanti al Mercato Agricolo di Grisignano di Zocco del sabato mattina in Piazza Europa Unita

Ore 12.00

Area Oro Sud Tesinella: Apertura degli Stand Gastronomici

Ore 15.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Concorso animali da compagnia”. Iscrizioni sotto lo

stand del centro cinofilo Falcor.

Ore 17.30

Area SO…COuntry Zona Cinofila: Premiazioni “Concorso animali da compagnia”

Ore 18.00

Apertura “Piazza degli Artisti”

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione di Auto Sportive degli anni ’70, ’80, ’90 a cura del gruppo Vecchie Monelle

Ore 18.30

Area SO…COuntry: Spettacolo di Falconeria

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella: Apertura degli Stand Gastronomici

Ore 19.30

Area Oro Sud Tesinella – Mostra Espositiva

Soco Theatre: “Aperitivo in bianco”. Selezione ed abbinamento tra i vini e formaggi per valorizzare i prodotti derivati dal latte a cura di Davis Manfrin abilitato Ais (Associazione Italiana Sommelier) e diplomato Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio)

Ore 20.00

Area SO…COuntry: Spettacolo equestre “Soccoli sotto le stelle”

Ore 21.00

Piazza degli artisti: intrattenimento danza del gruppo Dance&soul, di Grisignano di Zocco

Ore 21.30

Area Oro Sud Tesinella – Mostra Espositiva

Soco Theatre: Sfilata in abiti da sposa “Un Matrimonio da Favola”

ore 21.30

Nuova Area Villa: Concerto live con i Blonde Brothers duo artistico formato dai fratelli Luca e Francesco Baù

Ore 22.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: concerto Liveplay, Band tributo ai Coldplay

MARTEDÍ 10 SETTEMBRE

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande Mercato all’Aperto

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Ore 16.00

Luna Park: “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

Ore 18.00

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura “Piazza degli Artisti”

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione di motocross d’epoca a cura del gruppo A.S.D. NIKOS GRISIGNANO con la partecipazione del vicecampione del mondo di motocross Massimo Signorin

Ore 19.30

Area Oro Sud Tesinella- Mostra Espositiva

Soco Theatre: “Aperitivo in Rosa”, incontro con le donne dello sport venete che si stanno distinguendo nelle varie discipline, celebrate con i vini di eccellenza del nostro territorio.

Ore 20.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: Incontro “Soluzioni per il comportamento scorretto del vostro amico peloso”

Ore 20.00

Area Argentina: Spettacolo di danza sportiva a cura dell’Accademia Time to Dance Studio, con la direzione tecnica di Paolo Santin e Elisa Chanaà

Ore 21.00

Area Argentina: “Sorriso in Rosa”, serata di liscio con “Radio Sorriso”, esibizione delle migliori cantanti del panorama del liscio con l’accompagnamento dell’orchestra Fabio Reginato, partecipazione di Checco e BBAnd – presenta Roberto Gennaro.

Ore 21.00

Piazza degli Artisti: Performance di Rita Pierangelo a ricordo delle tre vittime del femminicidio a noi care: Monica, Lucia e Marianna. Tre vittime in 3 anni, in questa nostra piccola comunità, a cui verrà dedicato l’evento. Nell’occasione sarà presente l’associazione “Donna chiama Donna”, associazione di volontariato referente per Vicenza del Servizio Nazionale antiviolenza, centro di ascolto e di orientamento per donne in difficoltà e gestione CEAV, centro antiviolenza comunale, che è a fianco delle donne vittime di violenza

ore 21.00

Nuova Area Villa: Spettacolo di Barzellette e Cabaret con Giusy Zenere vincitrice del programma “La sai l’ultima”.

Ore 22.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Besame in Rosa

MERCOLEDÍ 11 SETTEMBRE 2019

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande Mercato all’Aperto

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Ore 16.00

Apertura del Luna Park “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni aderenti, con l’apposito cartello identificativo, applicheranno uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto

Ore 17.00

Piazza degli Artisti: laboratorio per bambini “Dipingi con noi”

Ore 18.00

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura “Piazza degli Artisti”

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione di moto Indian e Harley Davidson a cura di Devil Garage di Vicenza

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella – Apertura degli Stand Gastronomici

Ore 20.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: consigli e tecniche per il vostro amico peloso fornite dall’educatore

ore 21.00

Nuova Area Villa: “COUNTRY TOUR DJ” serata Remember 11 Settembre con Dj Luka e Nike e numerosi maestri country

ore 22.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Cuore Matto

GIOVEDÍ 12 SETTEMBRE 2019

Ore 16.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande Mercato all’Aperto

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa: Apertura zona foodtruck e mercato

Ore 16.00

Apertura del Luna Park “Festa del Bambino” fino alle 18.00: le attrazioni, con l’apposito cartello esposto applicheranno uno sconto del 50% sul biglietto

Ore 18.00

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura “Piazza degli Artisti”

ore 18.00

Nuova Area Villa: Esposizione di Auto Tuning Tedesche a cura dell’associazione VAG FORCE

Ore 19.00

Area Oro Sud Tesinella

Apertura degli Stand Gastronomici

Ore 19.30

Area Oro Sud Tesinella – Mostra Espositiva

Soco Theatre: “SocoCats” con la “catographer” (fotografa di gatti) Marianna Zampieri

Ore 20.00

Area SO…COuntry Zona Cinofila: “Dog Agility”. Possibilità di far partecipare il vostro animale da compagnia al percorso ad ostacoli

ore 21.00

Nuova Area Villa: Spettacolo Live con i LOS LOCOS

Ore 22.00

Area Oro Sud Tesinella

Palco Xoco Summer Festival: Sheky

Ore 24.00

Grandioso spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Mess srl di Bastia di Rovolon (PD)

