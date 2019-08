Via libera dell’Europa: la Forgital diventa americana

Condividi

Via libera dalla Commissione Europea all’acquisizione della vicentina Forgital Italy da parte del Carlyle Group.

Il gruppo americano, che in Italia si avvale anche di Marco De Benedetti, uno dei managing director, già ad di Telecom Italia, ha acquistato il 100% dell’azienda vicentina, specializzata nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio per l’industria e per il settore aerospaziale, nonché nella fornitura di componenti all’industria dell’oil and gas, della trasmissione e generazione di energia e della meccanica.

Fondata nel 1873, Forgital ha sedi in Italia, Francia e Usa e conta circa 1.100 dipendenti. Il Carlyle Group, nato nel 1987 a Washington D.C, è una società di investimenti che opera in tutto il mondo, con attivi in gestione per 223 mld di dollari, attraverso 362 veicoli di investimento. Impiega 1.775 professionisti in 33 uffici sparsi tra le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia, l’Africa e l’Australia. Per la Commissione, la transazione, esaminata con la procedura semplificata, non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, perché le sovrapposizioni tra le due società sono estremamente limitate.

