Ha provocato dolore e sgomento la notizia della morte di Cesare Martellozzo, 48 anni. L’uomo, anima del chiosco Mercedes, è deceduto in seguito a un incidente in scooter, in via Aquileia, a Jesolo. Inutili i soccorsi del Suem 118, dopo lo scontro con una Mito guidata da una turista lombarda.