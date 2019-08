Nuovo governo, Ciambetti dantesco: «Ahi, serva Italia, non donna di province ma bordello»

Condividi

Linkedin email

«Oggi si delinea un altro nuovo governo mai votato dagli elettori e visti i precedenti c’è da aver paura: “Ahi serva Italia, di dolore ostello/ nave sanza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di province, ma bordello».

Il leghista Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, cita Dante alla vigilia della nascita del nuovo esecutivo. E traccia uno scenario che chissà come avrebbe cantato il Sommo.

«Ribadisco quanto avevo sostenuto fin dall’inizio della crisi del Governo Conte: l’unico vero collante che impedisce lo scioglimento del Parlamento è dato dalla certezza di buona parte degli attuali parlamentari di non essere rieletti in caso di elezioni anticipate – tuona Ciambetti – Questa certezza è abbondantemente condivisa da deputati e senatori M5S, precipitati nei consensi e soprattutto lontanissimi dai sentimenti dell’Italia produttiva, nonché dalla maggioranza dei parlamentari Pd di area renziana. Analoghe preoccupazioni, poi, serpeggiano tra gruppi minoritari: la prima emergenza che tutti costoro devono fronteggiare è la lotta alla (loro) disoccupazione»

Poteri forti

Il quadro tracciato dal presidente è inquietante: «Ciò fa il gioco di quelli che chiamiamo poteri occulti e delle élite, cioè di chi, da dietro le quinte, vuole manovrare la politica italiana indipendentemente dalla volontà popolare: l’Europa delle banche e banchieri, la stessa Europa che il 5 agosto del 2011 avviò la strategia della destabilizzazione : “In crisi non era l’Italia, ma erano le banche tedesche e francesi creditrici della Grecia. Quando il Governo italiano si oppose all’uso del ‘Fondo Salva Stati’ per salvare quelle banche si scatenarono gli spread” come spiegò bene Giulio Tremonti ricostruendo l’estate del 2011 e il golpe bianco che rovesciò il governo Berlusconi».

I non eletti

«Cito proprio quelle manovre perché con esse s’avviò la singolarissima stagione dei governi italiani non eletti dal popolo, ad iniziare da quello di Mario Monti – prosegue il leghista – Negli ultimi 8 anni il Pd ha dato vita a governi che, come quello prospettato con i 5Stelle, non si reggevano sulla volontà popolare giungendo all’apice del paradosso con la trattativa di questi ultimi giorni: due forze politiche che hanno perso le elezioni (e nel caso del Pd, perso ripetutamente) guideranno il paese: due debolezze non si sommano tra loro dando origine ad una forza».

Ferite aperte

«Non fu un caso se lo stato sociale fu ferocemente attaccato da Mario Monti appoggiato non casualmente dal Pd che smantellò il welfare e aggredì il sistema pensionistico. Non è un caso se la rete del credito popolare sia stata messa sabotata dal governo Renzi – conclude – Non fu un caso se sotto questi governi Pd non votati dai cittadini esplosero la disoccupazione, il tasso di povertà nella cittadinanza, mentre si sviluppò a dismisura il business dei flussi migratori e dell’accoglienza pagata direttamente e indirettamente da quegli stessi cittadini a cui quei governi avevano tolto garanzie pensionistiche, assistenza, mettendo a repentaglio ogni forma di sicurezza. Di quelle stagioni stiamo ancora pagando lo scotto e tante ferite sono ancora aperte».