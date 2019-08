A spasso con pistola e droga, a casa figli tra marijuana e katane

Condividi

Era a spasso in pieno pomeriggio in viale Milano, a Vicenza, con una pistola e alcune dosi di marijuana in tasca. Fermato e controllato da una pattuglia delle volanti, è stato portato in questura e poi a casa sua, dove c’erano i figli minorenni sul divano tra pacchetti di droga e, al posto di quadri, alle parti erano appese delle katane.

Protagonista della vicenda un 47enne residente in città. La pistola, una Browning calibro 6,35, era regolarmente denunciata ma apparteneva a una zia morta 15 anni prima. L’arma è stata sequestrata, come la droga, le katane e altri coltelli e l’uomo è stato denunciato per per porto abusivo di armi da fuoco, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, circa mezzo etto di marijuana, e segnalato come consumatore di droga e per violazione dell’obbligo di assistenza familiare.