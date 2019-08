Governo M5S-Pd, rivolta dei parlamentari grillini: «No a voto su Rousseau»

Condividi

Tensione all’interno del gruppo parlamentare M5S dopo la scelta di Luigi Di Maio di indire una votazione sulla piattaforma Rousseau per decidere se dare o meno il via libera alla nascita del governo “giallorosso” col Partito democratico. Mentre è in corso un ulteriore incontro alla Camera e dopo il secco no del senatore Gianluigi Paragone e la valanga di commenti negativi sui social, arrivano molte voci contrarie alla scelta del leader da parte dei suoi stessi parlamentari.

«Di Maio – dice all’Adnkronos la deputata Flora Frate – ritiri il voto su Rousseau. Ieri, durante l’assemblea dei parlamentari, non abbiamo preso nessuna decisione in tal senso. Anzi, sono emersi molti pareri negativi. Vincolare il Conte bis all’esito di un voto su una piattaforma gestita da una società privata, senza alcuna garanzia di

trasparenza, è scelta assurda. Al Quirinale il M5S deve presentarsi con una proposta seria e credibile».

Su Facebook il deputato Michele Nitti si dice “sorpreso” che «si sia fatta passare per una decisione deliberata in assemblea ciò che non è stato affatto deliberato». Ed evidenzia come «la votazione sulla piattaforma non sia, in questo delicato momento, lo strumento più opportuno, viste la tempistica e l’urgenza dei passaggi da esperire con il Quirinale, peraltro regolamentati dalla Costituzione». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)