Condannato per stupro il senegalese che scatenò “La Bestia”

Era l’alba del 23 agosto dello scorso anno quando una 15enne fece ritorno dai genitori nell’appartamento affittato per le vacanze a Jesolo e, in lacrime, raccontò di essere stata violentata da un ragazzo di colore conosciuto in discoteca. Immediata la denuncia alle autorità da parte della famiglia e gli investigatori ci misero poco più di 24 ore per arrestare Mohamed Gueye, 26 anni, senegalese, rintracciato in un ostello a Mestre.

La Bestia

Il fatto finì sui media e Matteo Salvini lo riprese in un post sulla sua pagina Facebook, scatenando “La Bestia”, il software che indirizza la propaganda social della Lega.

«È stato arrestato questa notte dalla Polizia di Venezia (che ringrazio!) Mohamed Gueye, IMMIGRATO senegalese irregolare, accusato di avere STUPRATO a Jesolo una ragazza di 15 ANNI. Dopo diversi precedenti penali era già stato in passato condannato (inutilmente) a lasciare l’Italia, ma avendo avuto una bambina da una donna italiana (che brava persona…) questo verme NON può essere espulso. ROBA DA MATTI! Con il #DecretoSicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma»

La difesa

Gueye, difeso dagli avvocati Jacopo Stefani e Barbara Camerin, ha gridato la sua innocenza fino all’ultimo minuto. A sostegno della sua versione dei fatti, cioè, che il rapporto c’era stato ma era consensuale, ci sono le immagini dei sistemi di sicurezza esterni alla discoteca e sul lungomare che documentano i due in confidenza, anche di fronte ad altre persone.

La decisione

Il pm Massimo Michelozzi aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi: il giudice ha accolto la tesi dell’accusa, cioè “violenza sessuale”, ma ha comminato una pena sostanzialmente dimezzata, oltre al pagamento di 5mila euro alla famiglia della vittima, che ora potrebbe decidere di avviare una causa civile, come il Comune di Jesolo, per danno di immagine.