Eventi a Vicenza, Rucco: «Azione di controllo congiunta»

Si è tenuto questa mattina in Prefettura un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato in particolare a Campo Marzo, in vista degli eventi che si terranno in città fino a fine anno, con un focus specifico su quelli in programma tra settembre e ottobre (Vivi Festival, Vicenza in Festival, Festa dei Oto, Vioff, Il giro della Rua, Camminando tra gli sport), così da far operare in stretta sinergia tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio.

«Ho chiesto personalmente di organizzare un incontro tra tutte le forze dell’ordine per valutare in termini di servizi la garanzia della sicurezza in centro storico, compreso Campo Marzo, in vista delle manifestazioni che si terranno da qui a fine anno, le più importanti delle quali sono previste tra settembre e ottobre – ha spiegato al termine il sindaco Francesco Rucco -. La volontà dell’amministrazione, condivisa con la Prefettura, è continuare a mantenere viva la città con iniziative di rilievo come quelle che hanno preso il via lo scorso anno, prima fra tutte Vioff, puntando su Campo Marzo con eventi come il luna park, Vivifestival, il mercato dell’antiquariato sperimentale, Camminando tra gli sport… La risposta ottenuta è stata positiva: sarà attuata un’azione congiunta tra le varie forze dell’ordine (esercito, polizia e carabinieri) a sostegno della polizia locale che, in concomitanza con il funzionamento del luna park, garantirà un presidio fisso dell’area, rafforzato da una pattuglia mobile e da agenti presenti a piedi tra le giostre. Nei prossimi giorni si terranno tavoli tecnici specifici per i vari eventi in calendario: dopo quello di oggi su Vicenzaoro, martedì prossimo si parlerà degli eventi per l’8 settembre, oltre che dei concerti e di Vioff. Ringrazio le forze dell’ordine – conclude Rucco – con le quali è sempre stretta la collaborazione per raggiungere un obiettivo comune: rendere Vicenza più sicura».

(Ph. Comune di Vicenza)