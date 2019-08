Vicenza in Festival, il programma

Condividi

Dal 5 all’8 settembre grande musica in piazza dei Signori a Vicenza. Sul palco Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Cuore Matto e il tributo a Zucchero OI&B.

Giovedì 5 settembre

Sarà Fiorella Mannoia ad aprire la seconda edizione di Vicenza in Festival giovedì 5 settembre 2019.

La celebre artista salirà sul palco con il suo “Personale Tour”, titolo omonimo del nuovo album uscito lo scorso 29 marzo.

Un concerto destinato ad incantare ancora una volta il pubblico con le mille sfumature della sua voce e con le canzoni senza tempo inedite o scritte per lei dai più grandi autori italiani.

Un’artista che attraverso la musica fa sognare, emozionare, riflettere arrivando al cuore con nuove composizioni e con le canzoni della sua carriera immancabili nel repertorio come “Sally” e “Come si cambia”.

Vicenza in Festival è organizzato da Due Punti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza.

Biglietti in vendita Online su www.ticketone.it dalle ore 11 di Lunedì 8 Aprile

e nei punti vendita Ticketone dalle ore 11 di Giovedì 11 Aprile.

Prezzi Prevendite:

Poltronissima Gold € 60,00 + diritti di prevendita

Poltronissima € 47,00 + diritti di prevendita

Poltrone € 35,00 + diritti di prevendita

Posto unico in piedi € 25,00 + diritti di prevendita

Informazioni e prevendite:

Due Punti Eventi,

via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445.360516 – *protected email*

Venerdì 6 settembre

Sarà Max Gazzè a salire sul palco del Vicenza in Festival in Piazza dei Signori venerdì 6 settembre 2019.

Questo sarà un anno on the road per Max Gazzè che ha anticipato ai fan il suo obiettivo per i prossimi mesi: tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l’Italia in concerto.

Così dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè ritorna con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

Sabato 7 settembre

Cuore Matto Gold dalle 22:30 all’1:30

Domenica 8 settembre

Saranno gli OI&B, tribute band di Zucchero a salire sul palco del Vicenza in Festival in Piazza dei Signori domenica 8 settembre 2019 per un imperdibile show.

E’ la grande passione per la musica di Zucchero Fornaciari che ha fatto nascere nel 2003 il progetto O.I.&B. (Oro Incenso & Birra), band composta da Christian Garbinato leader della band e solista che, con una straordinaria somiglianza sia estetica che vocale, rende sicuramente omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano, Luca Aspidistria al basso, Davide Mangano alla chitarra, Marco Zago alla tastiera, Alberto Zamana alla batteria, Nicola Bertoncin alla tromba, Enrico Di Stefano al sax e Lisa Lucchesi come corista.

Gli OI&B, si avvalgono di illustri collaborazioni, come ad esempio quella con Lisa Hunt, storica vocalist di Zucchero e Mario Schilirò, chitarrista di Zucchero. Si sono inoltre esibiti con Zucchero in occasione del raduno internazionale del Fan Club come band ufficiale dell’evento.

