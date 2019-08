Vicenza Underground: visita ai gioielli archeologici con Vioff

Condividi

Esposizioni e performance, mostre e mercatini dell’artigianato, momenti dedicati alla cultura, alla musica e alla danza, degustazioni enogastronomiche ed eventi di puro intrattenimento. Questo e molto altro per la terza edizione di VIOFF che declina il tema dell’arte nelle sue svariate ed eleganti manifestazioni. Golden Arts sarà la cornice ideale per vivere la città di Vicenza a 360 gradi, in ogni sua via e in ogni suo angolo più nascosto.

Vicenza Underground propone due tour guidati, che collegano alcuni dei più significativi siti archeologici della città, in programma nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre. Un’opportunità offerta dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e dal Museo Diocesano in collaborazione con il Consorzio Vicenzaè e con il supporto della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il primo percorso consentirà di raggiungere le aree archeologiche gestite dal Comune di Vicenza: le sale ipogee di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, l’area di Palazzo Trissino e la “Corte dei Bissari” (Basilica palladiana). La partenza di ogni visita guidata è fissata alle 11, 14 e 15.30. La durata della visita è di 90 minuti per un costo di 2 euro.

Informazioni e prenotazioni: Infopoint 0444320854 o *protected email*

Il secondo percorso condurrà invece alle aree archeologiche gestite dal Museo Diocesano: il criptoportico romano di Piazza Duomo e l’area archeologica della Cattedrale. La partenza di ogni visita guidata è prevista per le 9, 10, 15 e 16. La durata della visita è di 90 minuti per un costo di 2 euro. Informazioni e prenotazioni: Museo Diocesano Vicenza 0444226400 o *protected email*

“VIOFF Golden Arts è l’evento che mette in risalto le eccellenze della nostra città, con una serie di iniziative per tutti i gusti e tutte le età realizzate grazie alla passione e l’entusiasmo di enti, associazioni, categorie economiche e sociali – afferma Silvio Giovine, assessore alle Attività produttive del Comune di Vicenza –. Vicenza Underground è una vera propria opportunità per conoscere angoli e scorci nascosti della nostra città, che magari possono ‘sfuggire’ nella

quotidianità. Invito cittadini e turisti ad apprezzare quanto di buono Vicenza può offrire dall’alto dei

suoi secoli di storia suggestiva”. “Siamo orgogliosi della sinergia consolidata tra Amministrazione comunale, Museo Diocesano e Consorzio Vicenzaè perché con un autentico gioco di squadra siamo riusciti a realizzare una iniziativa in grado di mettere in luce i gioielli culturali, artistici e archeologici della nostra città – aggiunge Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza –. Su questa lunghezza d’onda proseguiremo con la promozione di altre iniziative analoghe, sempre perseguendo il nostro obiettivo principale: far conoscere i tesori di Vicenza al mondo intero”. “Vicenza è ‘città bellissima’, con palazzi singolari e chiese, che dal secolo XV in poi ne danno un’immagine di eleganza e di classicità, con Palladio come nume tutelare dell’urbe. Ma Vicenza è città ‘bellissima’ anche nel suo mondo sotterraneo, dove riemergono – grazie all’impegno degli archeologi – manufatti importanti di epoca romana, che ci aiutano a cogliere l’originale valore dell’antico ‘municipium’. Vicenza Underground, che porta a scovare, scoprire e gustare questo mondo nascosto, è per il Museo Diocesano motivo di soddisfazione per un lavoro in sinergia, che

ha appassionato”, conclude Monsignor Francesco Gasparini, direttore del Museo Diocesano.