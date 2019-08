Violini straordinari, il grande cinema in musica all’Olimpico

Condividi

“Game of Thrones”, ”Pirati dei Caraibi” e tante altre musiche dei film più amati interpretate dal Maestro Fedeli e il Violino Guarneri 1709 al Teatro Olimpico per “Violini Straordinari”. L’appuntamento, alla sua quarta edizione, è ormai tradizione per la città e avrà, come ogni anno, un obiettivo di solidarietà: quest’anno la raccolta fondi sarà destinata a alla realizzazione della “Recovery Room” del reparto pediatrico del San Bortolo.

Ne parliamo con Sabina Rosa (al centro nella foto dell’edizione dello scorso anno), PR, ideatrice e anima dell’evento.

Sabina, anche quest’anno ‘Violini Straordinari’ offrirà musica di valore e sostegno solidale in un appuntamento imperdibile e di grande richiamo. Ogni anno una novità. Quella di quest’anno?

La serata vedrà protagonista, ancora una volta, il Maestro Matteo Fedeli con il suo prestigioso Violino Pietro Guarneri 1709 accompagnato da un’orchestra di 20 elementi. La novità è rappresentata dal programma musicale incentrato sulle note delle colonne sonore di grandi film, come “Una Notte al Museo”, “Gli Avangers”, “James Bond”, “La Pantera Rosa” e tante altre.

Vicenza luogo ideale per programmi di questo tipo?

Vicenza e i vicentini hanno sempre dimostrato grande attenzione alla cultura, in fondo viviamo immersi nella storia e nella cultura. Ma soprattutto continuano a dimostrare grande sensibilità per tutti i progetti solidali.

Molti tuoi eventi sono contraddistinti da questo impegno a sostenere progetti di solidarietà, è un caso o una tua filosofia?

Ritengo che il massimo nel mio lavoro sia quando si riesca ad unire la qualità dell’offerta, dello spettacolo con il piacere di chi vi partecipa e con un attività solidale concreta. E questa mia scelta è condivisa anche dai tanti partner che mi aiutano in questi progetti. Non lo fanno solo per un ritorno di immagine, ma per una sensibilità forte verso tutto ciò che è solidale. Potrei dire imprenditori ‘illuminati’, oltre che col tempo amici. Una parola a parte meritano le Istituzioni che sono sempre al mio fianco in questi eventi e che ringrazio. Regione Veneto e Comune di Vicenza anche per ‘Violini Straordinari’ infatti sono patrocinatori del progetto. Tra i partner tengo a citare Bedin Galvanica Srl, Ceccato Automobili Spa, Kriteria Group Srl, Huber Italia Group Spa, Roberto Coin, Sipe Prefabbricati (Gruppo ICM), Antonio Zamperla Spa, Artel Clima & Energia, Aquila Corde Armoniche Srl, CheckPoint – Medicina del Lavoro, Pasticceria Bolzani Carlo, Centroveneto Bassano Banca, Bed & Bike Ferramosca, Burro De Paoli, Leodari Pubblicità, Favini, CentroStampaSchio, Quadra Studio e tutte le altre aziende e professionisti impegnati nel progetto.

Come si svolgerà la serata?

Lo spettacolo sarà aperto alla città con pagamento di un ingresso consapevole (25 euro a persona) interamente devoluto all’Associazione Vicenza for Children/Team for Children Vicenza – Onlus che collabora con il reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale San Bortolo e di tutte le pediatrie della provincia – per il progetto Recovery Room che vede la realizzazione di una stanza in cui i bambini in attesa di essere operati possono venire sedati tra le braccia dei propri genitori riducendone traumi e paure.

L’ingresso è previsto dalle ore 20.00 dal Giardino del Teatro dove si potrà degustare un fresco bicchiere di vino Dal Maso, lasciandosi trasportare nel mondo cinematografico grazie all’installazione sonora intitolata Film Soundscape di Marco Mioli e l’allestimento luminoso pensato dallo Studio OnO Architettura e MyYour. Ed allora lasciamo che la musica, la cultura e la solidarietà diventino protagoniste di ‘Violini Straordinari’ e delle musiche da film.