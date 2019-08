Cavallino, castelli di sabbia vietati in spiaggia

Condividi

Polemiche a Cavallino (Venezia) per il divieto di praticare buche e costruire castelli di sabbia sulla battigia. Come riporta Francesco Macaluso su La Nuova Venezia di oggi a pagina 32, un nonno si è lamentato in una lettera pubblicata online che la capitaneria di porto è intervenuta personalmente per ribadire l’ordinanza del Comune, che a sua volta spiega di aver solo recepito norme nazionali e regionali.

Per motivi di sicurezza la battigia deve essere lasciata libera per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Il bagnante minaccia di cambiare spiaggia, ma le norme sono in vigore ovunque. La differenza è semmai nella rigidità con cui vengono fatte applicare. (t.d.b.)