Conte bis: «Momento grave per tensioni Cina-Usa: sarà un governo “per”»

La giornata di ieri si è conclusa con l’annuncio della convocazione di Conte al Quirinale. Il Presidente Mattarella gli assegnerà il mandato esplorativo. Non è ancora chiaro se e come la proposta del nuovo governo verrà valutata sulla piattaforma Rousseau dei 5 Stelle.

Gli aggiornamenti

10:49: Conte: «E’ una fase delicata per il Paese e bisogna uscire al più presto da questa crisi. La congiuntura economica è critica a causa del contrasto tra Usa e Cina. Dobbiamo recuperare il tempo perduto in Europa e adoperarci per far diventare la crisi un’opportunità. Dobbiamo procedere speditamente e in questa ottica mi confronterò con le forze che hanno espresso il loro sostegno. Non sarà un governo contro ma un governo per, soprattutto per lo sviluppo dell’Italia, che rimuova le disuguaglianze, che veda un mezzogiorno rigoglioso. Voglio riportare in alto il Paese, è il momento del coraggio. Nei prossimi giorni scioglierò le riserve e porterò la lista di governo»

10.25: Il segretario di Presidenza ha annunciato che Mattarella ha proposto l’incarico a Conte che si è riservato la decisione. A breve dichiarazioni.

9.30 Puntualissimo, Giuseppe Conte ha varcato le porte della sede presidenziale.