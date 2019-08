«Crisi governo blocca decreto scuolabus, sindaci costretti a sfidare legge»

Condividi

«In nessun modo verranno alzate le tariffe del trasporto scolastico. Non l’ho mai pensato e tutti sanno che da giugno stiamo lavorando per ottenere risposte da Roma. Anche se non dovessero arrivare, il rincaro non ci sarà, garantisco io». Così il sindaco Federico Sboarina ha messo fine ieri in una nota alle polemiche, dopo che nei giorni scorsi una mail del settore Istruzione del Comune aveva avvisato gli utenti del trasporto scolastico di un possibile rincaro. «Stiamo costantemente sollecitando il Viminale perché venga quanto prima modificato il decreto ministeriale dell’83, per inserire il trasporto scolastico fra i servizi pubblici a “domanda individuale”, cosa che chiarirebbe definitivamente la questione per tutto il paese. Se non avverrà, non arretreremo di un passo. I soldi li abbiamo in bilancio – ha aggiunto Sboarina – e li spenderemo per continuare a garantire un servizio che negli anni è sempre stato ultra efficiente e molto ampio, rispetto a quanto garantiscono altri capoluoghi di provincia».

Breve sintesi legislativa. Per fare chiarezza sui vari pareri della Corte dei Conti (Piemonte, Sicilia e Campania), il ministro dell’Istruzione Bussetti aveva presentato, nel consiglio dei ministri del 6 agosto scorso, un decreto legge in cui diceva che i Comuni possono intervenire nelle quote di spesa del servizio scuolabus “purché nel rispetto dell’equilibrio di bilancio dell’ente”. Il consiglio dei ministri ha però deliberato il decreto con la formula “salvo intese”, indicando la delibera definitiva nel Consiglio del 28 agosto. A sollecitare il governo è sempre stata anche Anci Veneto, che ha chiesto la modifica al decreto ministeriale dell’83 per inserire il trasporto scolastico fra i servizi pubblici a domanda individuale in modo da permettere ai Comuni di contribuire alla spesa.

La questione non riguarda solo il Comune di Verona e, come ricorda in un comunicato Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani, alla base del problema c’è un vulnus legislativo. «Il Decreto scuola e “salva scuolabus” non è nella Gazzetta Ufficiale appena andata on line. Dal 6 luglio tutta l’Uncem era preoccupata per quel “salvo intese” con cui era stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto scuola. Che, oltre a importanti misure per la stabilizzazione dei precari, oggetto del controverso dibattito politico tra le forze di maggioranza di allora, conteneva all’articolo 5 la modifica della legge del 2017, vigente, che non consente ai Comuni di cofinanziare interamente o parzialmente il trasporto studenti. Lo avevamo già previsto nei giorni scorsi. Lo scontro e la crisi hanno bloccato il provvedimento che a inizio agosto era stato annunciato per la Gazzetta di oggi. Non è così e i Sindaci saranno costretti a garantire il servizio scuolabus sfidando la legge, aspettando la modifica da parte del Parlamento, in un nuovo decreto ad esempio, o in un omnibus ovvero ancora nella legge di bilancio 2020 – afferma il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone -. Di certo, ancora una volta gli Enti locali, i Comuni montani in particolare, assistono a un tradimento, a una rottura che fa male e obbliga i Sindaci a sfidare la legge per consentire a bambini e ragazzi di entrare in classe tra meno di quindici giorni. Le Amministrazioni, che hanno già peraltro i fondi a bilancio, restano in attesa. Ma con sempre meno fiducia. La Gazzetta Ufficiale esce anche nei prossimi Giorni, ma del Decreto scuola sappiamo già che si sono perse le tracce. Confidiamo nel futuro. E nel buon senso. Anche della Corte dei Conti». (t.d.b.)

