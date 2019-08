Federica Pellegrini fa impazzire i fans, ma foto con più like è…

Condividi

Linkedin email

Non solo costumi e tute tecniche: Federica Pellegrini ama mostrarsi al suo milione di followers su Instagram anche e soprattutto con abiti seducenti e scarpe da urlo, la sua grande passione.

Questa estate ha approfittato della vacanza in Puglia per esibire anche graziosi bikini e copricostume estremamente femminili e i fans hanno decisamente gradito.

La foto che ha ricevuto più like, però, è quella che la vede tuffarsi in una piscina: come dire, “Fede è divina sempre, ma in piscina è unica”. Tanto clamore è derivato anche dal fatto che Pellegrini aveva postato di avere dei forti dolori: quindi vederla tuffarsi ha fatto fare un respiro di sollievo ai tifosi.