Festa LR Vicenza finisce in consiglio: giallo autorizzazione

La festa dell’LR Vicenza, andata in scena martedì sera, nel cuore della città, piazza dei Signori, aveva l’autorizzazione dalla Sovrintendenza?

E’ quanto si chiedono i consiglieri di opposizione, (Sandro Pupillo, Ciro Asproso, Cristina Balbi, Raffaele Colombara, Otello Dalla Rosa, Alessandro Marchetti, Alessandra Marobin, Giovanni Rolando, Isabella Sala, Giovanni Selmo, Cristiano Spiller e Ennio Tosetto) che hanno presentato un’interrogazione al sindaco Francesco Rucco e all’assessore allo Sport Matteo Celebron.

«Abbiamo appreso dalle colonne del Giornale di Vicenza che l’evento di presentazione del Lanerossi Vicenza Virtus di martedì 27 agosto si sarebbe svolto addirittura senza la necessaria autorizzazione della Sovrintendenza. Un evento che ha coinvolto migliaia di persone, con un palco degno della festa di Capodanno, casette di legno per merchandising, sponsor, ledwall e maxischermi – scrivono – Sembra che il responsabile di questa “dimenticanza” sia l’assessore Celebron. Si tratta di una notizia che ha dell’incredibile, qualora venisse confermata, perché autorizzare da parte della Giunta un evento di quella portata nella principale piazza cittadina senza il parere della Sovrintendenza».

«Se corrisponde al vero che la Sovrintendenza non è stata informata dello svolgimento dell’evento, per quale ragione si è deciso di non informarla? Mera dimenticanza o il timore che arrivasse un parere negativo? – chiedono – Chi aveva la responsabilità politica di informare la Sovrintendenza? Infine, se confermato, la questione è stata trattata in Giunta e si è deliberatamente deciso di non informare la Sovrintendenza?».

(Ph LR Vicenza Virtus su Facebook)