Colpo al Giro: nomadi pregiudicati arrestati da carabiniere in pausa

Il 2 giugno scorso, durante l’ultima tappa del giro d’Italia, due uomini, H.C. classe ’80 e H.A. classe ’90, queste le iniziali, il più grande dei due stava armeggiando intorno ad un furgone parcheggiato vicino alla fiera nel tentativo di aprirlo ma sono stati visti da un carabiniere libero dal servizio.

Insospettito dall’atteggiamento dell’uomo il carabiniere, pur avendo già smontato dal proprio turno di servizio, si è avvicinato per verificare meglio e quando ha capito cosa stesse facendo ha provato a fermarlo ma repentinamente ha spinto il militare ed ha guadagnato la fuga a bordo di una BMW X5 condotta da un complice.

Sfortunatamente per loro il carabiniere ha avuto modo di vederli bene in faccia e di riconoscerli come suoi “vecchi clienti”, infatti entrambi hanno numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Successivamente l’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto come responsabili della tentata rapina i due uomini, residenti a Forte Azzano ed ora portati al carcere di Montorio.