Lei lo lascia, lui le chiude il gatto in una valigia di letame

I carabinieri della stazione di Meduno, hanno denunciato in stato di libertà per reato di maltrattamento di animali, L. H., 46 anni cittadino Rumeno, residente a Spilimbergo, Pordenone, nella frazione di Tauriano, celibe, operaio.

L’uomo avrebbe procurato “sevizie e trattamento crudele” verso un gatto soriano di proprietà della ex fidanzata, la connazionale C. G. N. , badante, richiudendolo forzatamente in una valigia per poi esporla al sole estivo per circa un giorno.

Il trolley era stato lasciato con del filo di ferro attorno, per impedire che l’animale potesse riuscire a forzare la zip di chiusura e scappare via. Non solo: era anche pieno di letame. Il trolley era poi stato appeso ad una cancellata, ben esposto al sole, con apposto all’esterno un foglio che inveiva verso la ex compagna.

Il persistente miagolio dell’animale sofferente aveva attirato la attenzione di una anziana vicina di casa che aveva provveduto a chiamare i carabinieri, accorsi poi sul posto che provvedevano a liberare il gatto.

Letto il contenuto del biglietto esterno sono stati sviluppati accertamenti e acquisite informazioni addivenendo alla ricostruzione dell’episodio, i carabinieri informavamo l’Autorità Giudiziaria denunciando l’uomo per maltrattamento di animali.