Luna park in Campo Marzo, biglietti ridotti per giostre e zucchero filato

Il luna park a Campo Marzo verrà inaugurato ufficialmente venerdì 30 agosto alle 20.30 alla presenza dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine. Chi si vorrà divertire al luna park nella serata di venerdì 30 agosto potrà acquistare i biglietti per le attrazioni con la riduzione di 1 euro ciascuno. Anche lo zucchero filato sarà a disposizione con lo sconto di 1 euro.

«Quest’anno il tradizionale Luna park, che arriva in città per la festa patronale, potrà confidare su diversi eventi che arricchiranno il programma sviluppato per l’occasione a Campo Marzo. ViOff porterà la quarta edizione di Vivi Festival, con musica e divertimento per giovani e famiglie dal 4 all’8 settembre – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Inoltre dall’edizione di ViOff di settembre fino a quella di gennaio 2020 a Campo Marzo sarà esposta una delle opere monumentali di Salvador Dalì che andrà a completare il percorso espositivo creato dalle altre opere che saranno distribuite in centro storico. Infine anche l’edizione del mercato dell’antiquariato di domenica 8 settembre sarà ospitata in via sperimentale in Viale Roma oltre che in corso Fogazzaro».

«Il 30 agosto abbiamo deciso di aprire ufficialmente il parco divertimenti proponendo delle offerte sui biglietti delle attrazioni e per l’acquisto dello zucchero filato – annuncia Igor Osti in rappresentanza degli operatori che rendono ricco di proposte il luna park -. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver ridotto le tariffe a nostro carico».