Governo M5S-Pd, autonomia nell’accordo

Forse non si chiamerà più contratto, ma è pur sempre un documento d’intesa sui punti che il governo Conte bis sostenuto da M5S e Partito Democratico dovrà realizzare. E, come riporta IlSole24Ore, in programma c’è anche l’autonomia differenziata. Ma con un fondo di solidarietà per le Regioni del Sud. Altri punti sono una maggiore flessibilità da chiedere alla nuova Commissione europea per «rafforzare la coesione sociale» con un

piano di investimenti pubblici, lo stop agli aumenti Iva e il taglio del cuneo fiscale.

Ma anche la revisione delle concessioni autostradali, una nuova legge sul conflitto di interessi, la riforma

del Consiglio superiore della magistratura, la web tax, l’acqua pubblica, una revisione dei decreti sicurezza, il taglio dei parlamentari «nel primo calendario utile della Camera», associato a una nuova legge elettorale che garantisca «il pluralismo politico e territoriale». Il documento sulle linee programmatiche sarebbe stato consegnato a Giuseppe Conte nella sua nuova veste di presidente del consiglio incaricato.

