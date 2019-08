Governo con Pd, Scano (M5S) non ci sta: «elettori in fuga, Venezia a rischio zero candidati»

Condividi

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Venezia, Davide Scano, ribadisce e rilancia il suo no all’abbraccio fatale con il partito di Zingaretti e Renzi: «il governo con il Pd ci farà perdere voti, e io qui non sarò mai disposto ad allearmi con il partito che ha disastrato la mia città». Una settimana fa un suo post su Facebook aveva scatenato un putiferio social, schierandosi contro l’ipotesi giallorosa confermata ieri dal “capo politico” Luigi Di Maio, che spiana la strada a un’alleanza con i Democratici. Oggi, ai taccuini di Vvox, il grillino già candidato sindaco nel 2015 annuncia invece di ritirarsi, se l’indicazione del Movimento dovesse prevedere accordi anche locali con il centrosinistra.

Il consigliere regionale Jacopo Berti, plenipotenziario di Di Maio in Veneto, dopo aver sempre respinto ogni possibilità di intese con il Pd, ora si é fatto attendista («Ufficializzeremo la nostra posizione domani (oggi, ndr), quando la situazione sarà più chiara», ha dichiarato al Gazzettino). A guardare i commenti alla sua uscita online, la base ribolle. Secondo la sua impressione, quanti sono i contrari fra voi?

La mia sensazione é che sia un buon 50% o anche di più. Mettendoci la faccia ogni giorno, posso dire che è sicuramente tantissima gente, fra i simpatizzanti e gli elettori.

Come si può spiegar loro la rivendicazione di un M5S «post-ideologico» da parte di Di Maio, quando fino a ieri il Pd era il partito di Bibbiano, storicamente il Pdmenoelle, e a Venezia il partito del Mose?

Il partito di Palamara (il giudice ex presidente dell’Anm intercettato a manovrare per le nomine nella magistratura con l’ex sottosegretario piddino Lotti, ndr)! Quale riforma della giustizia possiamo fare, con loro? Adesso, dopo aver governato assieme alla Lega per quattordici mesi, d’amblé facciamo un governo con l’opposizione? E’ destabilizzante. E guardi che lo dico vivendola anzitutto umanamente, non da “dirigente di partito” che non sono.

Che senso ha far votare sulla piattaforma Rousseau dopo, anziché prima della formazione del governo?

Sinceramente non so se faranno votare sul governo, o sui punti del programma. E’ chiaro che così sarà un voto inutile, se non dannoso. Se passasse il no, rischiamo addirittura l’incostituzionalità, una volta che Mattarella ha dato l’incarico. Avremmo dovuto far votare nei giorni delle consultazioni, chiedendo “volete che perdoniamo il Capitone o che andiamo con il partito di Bibbiano”? (ride amaro, ndr).

Il messaggio che sta passando, e che Grillo sta cercando di rintuzzare chiedendo che il M5S mandi solo ministri tecnici nel nuovo governo, é che per salvare gli eletti, anzitutto i parlamentari, si rischi di perdere gli elettori.

Sì, io avrei valutato meglio un riappacificamento con la Lega. Che non aveva motivo di lamentarsi: nell’ultima settimana aveva incassato il decreto Sicurezza-bis, il via libera alla Tav (su cui sapevamo di essere in minoranza). Noi piuttosto avevamo di che lamentarci, ad esempio sulla riforma della giustizia. L’autonomia stava andando avanti, con aggiustamenti futuri sarebbe andata in porto.

Ma se il suo Movimento decidesse di allearsi con il Pd e la sinistra alle regionali venete e alle comunali veneziane dell’anno prossimo, lei si batterà da dentro?

Guardi, io me ne sto tirando completamente fuori. Non me la sento di avere rapporti con il Pd. Qui in ventitré anni hanno fatto disastri.

E’ la linea Paragone: se si va con il Pd, torna al suo lavoro?

Sì, assolutamente sì. Finisco il mandato e poi basta.

Altrimenti resterebbe sempre dell’idea, che ci aveva spiegato a inizio anno, di cercare candidati e consensi nel mondo civico, che a Venezia é di sinistra, con un candidato altrettanto civico?

Ora non lo so, non c’è una bella situazione. Le liste si fanno con le persone, e se non ci sono le persone…

Sta dicendo che non ci saranno anche per la virata filo-Pd del M5S e rischiate di non presentarvi nemmeno?

Ci vogliono i candidati, no? Con questo nuovo governo, non so se a Venezia se ne troveranno.

(ph: Vvox)