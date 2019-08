Parcheggia in salita e scende: investito dalla propria auto che si scontra con un’altra

Condividi

Alle 9.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale della Pace a Padova per soccorrere un automobilista, travolto dalla propria vettura dopo essere sceso dalla stessa.

L’uomo, dopo essersi fermato e sceso dall’auto in una strada in pendenza, veniva investito dall’auto posteriormente che poi entrava in collisione con un’altra vettura di passaggio, la quale ne bloccava il movimento. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura per poi sollevarla con dei cuscini pneumatici, estraendo l’uomo dalla sottoscocca dell’auto. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale.