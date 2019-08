Mostra cinema di Venezia, il programma e i film da non perdere

Condividi

Entra oggi nel vivo, con la consegna del Leone d’oro alla carriera al regista spagnolo Pedro Almodovar, (in foto) la 76esima edizione del festival del cinema di Venezia, che durerà fino al 7 settembre. Torna la sala web, in cui 7 lungometraggi da tutto il mondo saranno disponibili per la visione online sul sito di Festival Scope. E di grandi ritorni è composto il programma dei film, con tanti nomi illustri tra registi e interpreti.

Vediamo allora quali sono le pellicole da non perdere.

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

La commovente storia del lungo viaggio di un padre con il figlio autistico

Joker di Todd Philips

Un film tratto dall’universo fumettistico di Batman ma che diventa un ritratto angoscioso e angosciante dell’Occidente moderno, con le incredibili interpretazioni di Joaquin Phoenix e Robert De Niro.

Ad Astra di James Gray

Un cast stellare (Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones e Donald Sutherland) per un film che a detta del regista sarà «la miglior rappresentazione dello spazio mai vista in un film»



Martin Eden di Pietro Marcello

Ispirato al romanzo omonimo di Jack London e interpretato dall’astro nascente Luca Marinelli, racconta i conflitti sociali e interiori di un intellettuale di origini proletarie nella Napoli del primo Novecento.



The Laundromat di Steven Soderberg

Una vera parata di big da Gary Oldman ad Antonio Banderas passando per Meryl Streep e Sharon Stone per il ritorno in laguna del regista di Ocean’s Eleven che racconta la vera storia dei cosiddetti “Panama Papers”, cioè uno dei più grandi casi di frode fiscale degli ultimi anni.

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

L’ultima fatica del discusso regista polacco naturalizzato francese racconta il caso Dreyfus, cioè uno scandalo politico di fine ‘800 che pose al centro il problema dell’antisemitismo.

Il sindaco del Rione sanità di Mario Martone

Adattamento ai giorni nostri di un dramma di Eduardo De Filippo, è uno dei tre film italiani in gara.



Qui potete trovare il programma completo e i prezzi dei biglietti.

(t.d.b.)

(Ph. Facebook – Biennale Venezia)