Che tempo fa

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con schiarite in pianura e con maggiori addensamenti sulle zone montane nel pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti in pianura; in montagna probabilità fino a medio-bassa (25-50%) di piovaschi/rovesci/temporali locali nel pomeriggio, e non si esclude qualche fenomeno sulle zone pedemontane.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo; massime stabili o in lieve aumento, salvo in locale diminuzione sulle Dolomiti.

Venti. In prevalenza deboli di direzione variabile, con locali brezze sulla costa.

Mare. Calmo o poco mosso.

(Ph Egon su Google)