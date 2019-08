«Reddito cittadinanza flop? Indispensabile per 10 mila veneti»

Condividi

Il consigliere regionale Simone Scarabel (M5S) replica alle dichiarazioni del presidente degli artigiani veneti Agostino Bonomo sul «flop» del reddito di cittadinanza in Veneto. «Che nella nostra regione il provvedimento risulti meno diffuso che altrove – spiega Scarabel in una nota – non fa che confermare come laddove si registrava e registra una storica carenza di impresa e di mercato del lavoro c’era e c’è urgente bisogno proprio di un sostentamento, per altro finalizzato ad accompagnare ad una nuova occupazione nel più breve tempo possibile. E’ chiaro che i modelli produttivi locali più efficienti debbano essere presi in considerazione ed esportati dove vi è carenza – continua l’esponente pentastellato – tuttavia ciò non significa che chi è in condizioni di bisogno, come i quasi 10 mila veneti che ne stanno beneficiando, debba essere inevitabilmente lasciato indietro».

«In questo momento storico tutti sono chiamati ad assumersi la responsabilità di rilanciare il lavoro e l’economia delle famiglie, anche le organizzazioni di categoria come Confartigianato pensino a come affiancarsi al reddito di cittadinanza, affinché chi ne gode oggi possa uscire al più presto dallo stato di bisogno. Bonomo – conclude Scarabel – parla di contratti: proprio su questo Confartigianato si adoperi affinché le contrattazioni siano modellate sulle realtà locali creando flessibilità e colmando di conseguenza proprio la diseguaglianza tra regioni».

(Ph. Facebook – Simone Scarabel)