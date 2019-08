Politici nei cda: «Verona domani, poltrone da oggi»

Condividi

«Consigliere di Circoscrizione, Membro dell’Organo di Vigilanza AMIA, Consigliere di Amministrazione in A22 Brennero e per finire Consigliere di Amministrazione in Cispadana. Queste le posizioni di Barbara Guadagnini che, come si legge dal suo curriculum, passa da casalinga con maturità classica ad incarichi amministrativi pesanti nel cda di una delle più importanti autostrade italiane, nella nuova infrastruttura regionale che collegherà Reggiolo/Rolo a Ferrara mantenendo gli incarichi in 4 circoscrizione e nell’organismo di vigilanza di AMIA». Ad affermarlo una dura nota di Alessandro Gennari, consigliere veronese del Movimento 5 Stelle.

«La consigliera ex tosiana, tiene tutti gli incarichi per sé senza che nessuno dica nulla, tranne il sottoscritto ed i consiglieri circoscrizionali del M5S. Come si può accettare un simile accumulo di cariche, senza per altro avere le competenze specifiche per quel ruolo? – aggiunge Gennari -. Nell’Organo di Valutazione di AMIA servirebbero Commercialisti, ragionieri, professionisti che per svolgere quella funzione, frequentano corsi di formazione, presentano attestati, insomma sviluppano competenze».

Per questi motivi Gennari ha presentato esposto all’ANAC ed all’Ispettorato della funzione pubblica :

«l’Anticorruzione deve essere messa al corrente di una prassi ormai consolidata nella nostra città. Le stesse persone che amministrano l’istituzione finiscono in diversi CDA e persino negli organismi che dovrebbero controllarne l’operato. Talvolta questi incarichi si sommano e questo ne è un caso lampante. Se anche la legge lo consentisse, trovo di buon senso scegliere una posizione e starci. Abbiamo bisogno di amministratori veri, non di politici che cambiano l’abito a seconda della riunione a cui partecipano».

Ph FB Gennari