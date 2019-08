Trafficante evade per farsi la carta di credito

Condividi

Continuano i controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio nei confronti di quelle persone sottoposte ad obblighi vari. Proprio nell’ambito di tali accertamenti sono scattate le manette ai polsi di due cittadini agli arresti domiciliari.

Il trafficante

Il 23 agosto, durante la soleggiata mattinata estiva, una pattuglia della Stazione di Zevio, che stava regolarmente assicurando il servizio di vigilanza del territorio, nel transitare davanti all’ufficio centrale delle Poste zeviane, ha notato in fila allo sportello un viso conosciuto. Infatti i militari hanno riconosciuto immediatamente tra l’utenza N.E., albanese classe ’86, in atto sottoposto agli arresti domiciliari in virtù di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Firenze per disarticolare una pericolosa organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti. Di lì il controllo che ha consentito ai Carabinieri di appurare che lo stesso, in barba alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e privo di qualsivoglia autorizzazione, si trovava all’ufficio postale per attivare una carta di credito, abbandonando il luogo dove stava scontando la misura, ossia un’abitazione di Zevio. Effettuati tutti gli accertamenti, per l’uomo sono “scattate le manette” e dopo una notte passata nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio, è stato tradotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Verona che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’applicazione di un’ulteriore misura degli arresti domiciliare. Tale provvedimento è però durato poco: invero, a seguito della violazione riscontrata dai militari, è intervenuta un’ulteriore ordinanza emessa, in aggravamento dei domiciliari, dal Tribunale di Firenze in ossequio della quale, il 27 agosto scorso, lo straniero è stato tradotto presso il carcere di Verona.

Alla visita medica

Ed ancora, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Bonifacio hanno tratto in arresto, sempre per evasione, F.L., 21enne italiano di Colognola ai Colli. Sempre martedì 27 agosto, il giovane è stato sorpreso dai militari mentre rientrava nel proprio domicilio dopo essersi sottoposto ad una visita medica per la quale, però, non era arrivata alcuna autorizzazione da parte della competente Autorità. Il ragazzo, quindi, ieri è stato accompagnato davanti al Giudice del Tribunale di Verona che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la prosecuzione della detenzione domiciliare.