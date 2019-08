Il Vaia restituisce i corpi di 8 soldati

Condividi

I carabinieri forestali hanno rinvenuto in due località diverse resti umani appartenenti a militari deceduti nella Prima Guerra mondiale: il primo, relativo al ritrovamento di resti relativi a 7 militari in località “Col del cuc” a Seren del Grappa (Belluno) da parte dei forestali della stazione di Fonzaso.

Il secondo, relativo ad un militare, in località “Bosch de Roe” nel comune di Livinnallongo col di lana da parte dei carabinieri forestali della stazione di Caprile. In questo caso è stata trovata anche una piastrina di riconoscimento, però illeggibile. In tutti e due i casi l’autoriàa giudiziaria ha concesso il nulla osta per la rimozione dei resti conservati presso la camera mortuaria dei rispettivi comuni