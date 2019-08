Vicenza, alpini: «In dirittura d’arrivo i lavori all’ex Moresco»

Condividi

Con una lettera ufficiale indirizzata al sindaco Francesco Rucco, il presidente della sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio” Luciano Cherobin annuncia la tanto attesa notizia che i lavori di ristrutturazione all’ex Caffè Moresco alle porte di Campo Marzo, sono ormai completati. Nonostante alcuni imprevisti il direttore dei lavori scrive nella sua missiva che per l’8 settembre, come da previsioni, «i lavori di competenza degli alpini (piano primo e la terrazza) verranno conclusi, salvo qualche dettaglio».

Proprio per avere il tempo di realizzare le ultime rifiniture e per arredare definitivamente la nuova sede, gli alpini hanno suggerito all’amministrazione di organizzare la cerimonia ufficiale di inaugurazione e la riconsegna dell’immobile per domenica 22 settembre, data che coincide con la giornata senz’auto e la suggestiva manifestazione “Camminando tra gli sport”, che si terrà proprio a Campo Marzo. Per quanto riguarda invece il sub-concessionario e il locale che verrà denominato Fonzarelli’s, le previsioni indicano l’apertura al pubblico dopo la metà di ottobre, sicuramente entro la fine del mese. I lavori, infatti, continueranno con il completamento dell’arredamento, l’installazione delle attrezzature della cucina, degli impianti idonei al proprio layout e con l’abbellimento del giardino. (t.d.b.)