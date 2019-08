In stazione con oltre due chili di droga: arrestato corriere nigeriano

Condividi

Linkedin email

I militari del Comando Provinciale di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di nazionalità nigeriana sequestrando circa 2,5 chili di marijuana. L’uomo è stato fermato nel sottopasso della stazione ferroviaria di Padova. Appena sceso dal treno, avendo notato la presenza dei cani antidroga, egli ha cercato di cambiare direzione in modo repentino, ma è stato prontamente fermato dai militari in borghese. Lo stesso, con fare spavaldo e sicuro di sé, ha negato di detenere qualsivoglia tipo di stupefacente sulla propria persona e nel bagaglio al seguito.

Il nigeriano, come attestato dal suo biglietto di viaggio, era partito da Roma, località che è spesso prediletta dalla criminalità nigeriana per la partenza dei propri corrieri di droga con destinazione il nord Italia. Il soggetto, su conforme parere del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Padova, è stato, così, tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed associato presso la casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova.