Cha tempo fa

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con qualche tratto di nuvolosità in pianura nel corso della giornata; maggiori annuvolamenti sulle zone montane e pedemontane nelle ore centrali e pomeridiane.

Precipitazioni. Generalmente assenti in pianura; probabilità bassa (5-25%) di piovaschi o rovesci sui rilievi specie alpini, e sulle zone pedemontane, nel pomeriggio.

Temperature. Senza sensibili variazioni le minime, stabili o in locale lieve aumento le massime.

Venti. In pianura deboli da est o nordest, a tratti moderati sulla costa; in montagna deboli/moderati da nord o nord-est.

Mare. Calmo o poco mosso.

(Ph R.C. su Joovaphoto)