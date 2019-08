Capitan Salvini riparte da Conselve: «Prima o poi si voterà»

Condividi

Questi stanno già litigando su tutto ancor prima di fare il governo. Sono scene incredibili”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della festa della Lega a Conselve, in provincia di Padova. “Mi dica qualcuno senza ridere che M5S e Pd hanno le stesse idee”. Il leader leghista ha sostanzialmente replicato quanto detto in diretta Facebook ieri.

Il popolo

Davide ha vent’anni, è imprenditore agricolo a Conselve, ai tavoli della festa della Lega mangia pasta al sugo e parla in quanto “il più leghista” fra i tre amici venuti ad ascoltare il segretario. “Spero di votare presto”, dice, “ma tanto questo governo non andrà lontano”. E sulla caduta dell’esecutivo gialloverde “forse Salvini pensava che sarebbe andata diversamente”, si lascia sfuggire. Il rammarico più grande del popolo leghista è il probabile stop all’autonomia regionale differenziata, per cui i veneti hanno votato in massa a favore. “Un peccato, ma ci rifaremo presto”, continuaPaolo.

Anche Mara, pensionata di Tribano, nel Padovano, si rammarica per l’autonomia mancata: “E’ un peccato, ma quando torniamo a votare vince la Lega e si fa”, spiega sicura, mentre al termine del comizio è incoda nella lunga fila che attende un selfie con Salvini. “Bisogna tornare al voto, Mattarella ce lo deve”, continua, convinta che il segretario abbia staccato la spina al governo “perché tanto con i

Cinque Stelle non si combinava niente”, mentre un vicino accusa “i poteri forti” per aver fatto cadere l’esecutivo M5S-Lega.

Molti rimproverano a Salvini di aver approvato il reddito di cittadinanza, misura ‘bandiera’ dei Cinque Stelle. “Quella è una misura sbagliata, è l’errore più grande di Salvini”, sostiene Alberto,

geometra, al termine del comizio. “Non dobbiamo pagare chi non ha un lavoro, ma dare un lavoro a chi non ce l’ha, creando lavoro, che si fa tagliando le tasse sulle imprese”, spiega, ripetendo uno dei punti

forti di Salvini. “Di Maio si è infilato in una brutta roba. Ma tanto fra un anno si va al voto. E lì ci sarà il cambiamento”, dice, ridendo.