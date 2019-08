Piazza Castello, dopo le ringhiere anche le multe a chi cammina in strada

Condividi

Aveva fatto molto discutere a inizio mese l’installazione delle ringhiere in piazza Castello a Vicenza. Ora, come riporta Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza di oggi, l’assessore Claudio Cicero, che ha le deleghe in materia di mobilità urbana, trasporti, infrastrutture, annuncia l’invio dei vigili per controllare che i pedoni stiano dentro lo spazio delimitato dalle ringhiere. Altra decisione che potrebbe suscitare diversi malumori.

«Ci sono troppi pedoni che non utilizzano le strisce pedonali e camminano in mezzo alla strada – spiega Cicero -. Saranno multati, perché violano le regole». (t.d.b.)

(Ph. FB – Pd Vicenza)