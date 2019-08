Quattro gol dal Benevento, è già allarme a Cittadella

Condividi

Brutta e preoccupante sconfitta, oggi, sabato, per i granata di Venturato, usciti dall’antro delle streghe con 4 gol in saccoccia e una sola rete centrata. Dopo la sconfitta per 3 a zero in casa con lo Spezia ci si aspettava qualcosa di più dal Cittadella, che ha lasciato lo scorso campionato con il profumo di Serie A e ora si ritrovano con 7 gol presi in due partite. Certamente, come lo Spezia, anche il Benevento è una squadra ben attrezzata, si pensi al vicentino Cristian Maggio, un vero top player per la categoria, ma il mister non vuol sentire parlare di ultimi colpi di mercato: “Abbiamo le giuste qualità ma dobbiamo lavorare tanto” ha detto a fine partita.

Il tabellino

RETI: 29′ pt Ghiringhelli aut, 7′ st Maggio, 13′ st R.Insigne, 31′ st Diaw, 39′ st Coda

BENEVENTO (4-4-2): Montipò 6; Maggio 7, Volta 6.5, Caldirola 6.5, Letizia 6; Insigne 7 (34′ st Kragl sv), Del Pinto 6 (23’pt Improta 6), Viola 6.5, Tello 6.5; Coda 7.5, Sau 7 (22′ st Armenteros 6). A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Sanogo, Tuia, Gyamfi, Di Serio, Antei, Vokic. All.: Inzaghi 7.5

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6; Mora 5, Adorni 4.5, Camigliano 4.5, Ghiringhelli 4.5; Proia 5 (17′ st De Marchi 5), Iori 4.5, Branca 5; Panico 5 (18′ st D’Urso 5.5); Diaw 6.5, Vrioni 4.5 (1’st Luppi 5). A disp.: Maniero, Benedetti, Drudi, Gargiulo, Pavan, Celar. All.: Venturato 5

ARBITRO: Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: Dei Giudici di Latina e Cangiano di Napoli

QUARTO UOMO: Robilotta di Sala Consilina

AMMONITI: Volta, Diaw