Crisi di governo, il sondaggio: «Lega primo partito»

Questi i risultati del sondaggio SKY svolto tra il 29 e il 30 agosto 2019 con metodologia mista CATI/CAMI/CAWI su un campione di 1000 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età, stratificate per area macroregionale di residenza e titolo di studio. L’errore campionario è pari a +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95% -.

In caso di elezioni, per chi voterebbe?

Lega 31,9%

Partito Democratico 22,3%

Movimento 5 Stelle 18,6%

Fratelli d’talia 8,8%

Forza Italia 6,8%

+Europa 4,1%

La Sinistra 2,9%

Altri 4,6%

Totale preferenze 53,5%

Indecisi/astenuti 46,5%

Inoltre il 61% si dichiara scontento dell’operato dell’ultimo governo, Conte riscuote la fiducia di oltre il 54% del campione, Salvini il 31,9, che ha peggiorato la propria posizione per la metà degli intervistai, Di Malo il 25,7 e Zingaretti il 24,4. Solo il 14,4% si fida di Renzi.