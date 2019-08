Investe un pedone e fugge: caccia al pirata della strada

Condividi

Si è dato alla fuga subito dopo aver urtato un pedone. È successo ieri poco dopo le 17 in via Ca’ di Mazzè, nella zona della palestra King Rock, dove un automobilista, alla guida di un veicolo di cui non sono ancora noti marca e modello, ha urtato un pedone, un 29enne veronese, allontanandosi poi senza prestare soccorso.

Fortunatamente non vi sono state conseguenze gravi e il pedone, trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, non risulta in pericolo di vita e dovrebbe essere già stato dimesso.

Questa mattina, una pattuglia del Nucleo infortunistica stradale si è recata sul luogo dell’incidente per raccogliere maggiori informazioni. Gli accertamenti sono ancora in corso.