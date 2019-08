Longarone, arrivano i gatti più belli del mondo

Condividi

Mostra Internazionale Felina di Longarone VI Edizione

31 Agosto 01 Settembre 2019

Best Separato Maine Coon

Sabato 31 Agosto

Best Separato Persiani ed Esotici

Domenica 1 Settembre

a condizione che il numero dei gatti sia conforme ai Regolamenti FIFe

“Speciale Cucciolata di tutte le razze

entrambi i giorni”

Trofeo Dolomiti:

ALL’ALLEVATORE CHE HA ACCUMULATO PIU’ PUNTI IN ENTRAMBI I GIORNI DI ESPOSIZIONE.

Programma

SABATO 31 Agosto

ore 07.30-09.00 Accettazione veterinaria

ore 9.30 Classe di Controllo e Conferma Colore

ore 10.00 Inizio giudizi

ore 15.30 Best in Show

ore 19.00 Chiusura

ore 21.00 Cena di Gala

DOMENICA 01 Settembre

ore 07.30-09.00 Accettazione veterinaria

ore 9.30 Classe di Controllo e Conferma Colore

ore 10.00 Inizio giudizi

ore 15.30 Best in Show

ore 19.00 Chiusura

Giudici:

Mrs. Laura Burani

All Breed (ITA)

Mrs. Mira Fonsén

All Breed (FI)

Mrs. Annette Sjödin

All Breed (SE)

Mrs. Petra Černá

Cat 1, 3 e 4 (CZ)

Mr. Leslie Van Grebst

All Breed (DK)

Mr. Mario Ottino

Cat 1 e 2 (IT)

Mr. F. A. (Lee) Selassa

Cat 1 e 2 (NL)

(Ph. Facebook – FashionCatShow)