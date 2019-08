L’estate sta finendo: maltempo in arrivo

Condividi

Fino a domenica un modesto promontorio anticiclonico, che si espande dal Mediterraneo fino all’Europa centrale, manterrà il clima caldo e il tempo perlopiù soleggiato salvo tratti di instabilità pomeridiana sulle zone montane e pedemontane. Domenica la pressione inizierà a diminuire per l’avvicinamento di una saccatura atlantica che porterà una fase di marcata e diffusa instabilità tra lunedì e la mattinata di martedì con rovesci e temporali sparsi sulla regione. L’ingresso di aria più fresca da nord determinerà anche un netto calo termico a inizio settimana con valori massimi che risulteranno un po’ inferiori alla media del periodo. Dal pomeriggio di martedì tempo stabile con cielo sereno.

Il tempo oggi

sabato 31

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sereno, o poco nuvoloso, su costa e pianura limitrofa; poco o parzialmente nuvoloso altrove per nuvolosità medio-alta. Maggiori addensamenti di tipo cumuliforme nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane con rovesci sparsi o temporali locali.

Tempo previsto

domenica 1. Sereno, o al più poco nuvoloso, soprattutto in pianura e nella prima parte della giornata; dalle ore centrali parzialmente nuvoloso per attività cumuliforme sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; solo probabilità bassa (5-25%) di qualche rovescio o locale temporale al pomeriggio in montagna e verso sera sulla pianura centro-occidentale.

Temperature. Minime in lieve calo, massime senza variazioni significative o in leggero in aumento.

Venti. In quota in prevalenza deboli dai quadranti meridionali; altrove deboli variabili, a carattere di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Poco mosso.

lunedì 2. Tempo instabile, con nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane e da quelle occidentali.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) già in mattinata sulle zone montane e sulla pianura occidentale, e dal pomeriggio anche sul resto della regione. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio/temporale potranno risultare localmente consistenti, soprattutto tra la sera di lunedì e la mattina di martedì sulla pianura.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, ma raggiunte in serata; massime in contenuto calo.

Venti. In quota deboli con provenienza da sud-ovest fino alle ore centrali, in rotazione fino a disporsi da nord-est a fine giornata; nelle valli variabili; in pianura in prevalenza deboli variabili, salvo in serata quando soffieranno da nord-est deboli/moderati sulla pianura centro-orientale e moderati/tesi lungo la costa.

Mare. In prevalenza poco mosso, in intensificazione a fine giornata.

Tendenza

martedì 3. Residua variabilità e tratti di instabilità soprattutto in pianura nella prima parte della giornata, quando le precipitazioni saranno ancora molto probabili, specie sulle zone centro-orientali. In montagna il tempo diverrà stabile e soleggiato già dal primo mattino; dalle ore centrali i fenomeni si esauriranno e la nuvolosità diminuirà su tutta le regione. Temperature in ulteriore calo. In pianura venti da nord-est moderati a tratti tesi lungo la costa.

mercoledì 4. Cielo sereno con aria tersa. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore calo lieve o contenuto, massime in ripresa in montagna.

(Ph Shutterstock)