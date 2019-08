Controesodo, bollino nero sulla A4: il traffico in tempo reale

Condividi

Traffico in aumento su tutta la rete autostradale lungo le direttrici Sud Nord e presso i valichi alpini. La situazione secondo Viabilità Italia

A22: in direzione sud code a tratti tra Chiusa Val Gardena e Rovereto Nord e 4 km di coda per traffico intenso all’innesto con la A1; in direzione nord rallentamenti con code a tratti tra Verona Nord e Ala/Avio; code a tratti tra Trento Sud e Egna Ora; 10 km di coda tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano.

A4: code alla barriera di Lisert in direzione Italia in aumento, code a tratti tra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, in direzione Torino; nella stessa direzione code a tratti Palmanova e Latisana, code a tratti tra Arino e innesto A13 e 4 km di coda tra Verona Sud e Sommacampagna.

Aggiornamento

Autovie Venete:

A4 VENEZIA-TRIESTE, A23 PALMANOVA-TARVISIO E A57 TANGENZIALE DI MESTRE TRAFFICO CRITICO

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code al mattino in prossimità delle località balneari. In direzione Venezia, per tutta la giornata traffico critico con possibili rallentamenti e lunghe code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità delle località balneari. A23 Palmanova-Tarvisio, direzione Palmanova, al mattino e al pomeriggio traffico critico con possibili lunghe code in prossimità del Bivio A4/A23. Alla sera traffico sostenuto. In direzione Tarvisio, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino traffico intenso. Nel pomeriggio traffico sostenuto. In direzione Venezia, nel pomeriggio traffico sostenuto.